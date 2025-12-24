Il litigio tra Giuli e l’intellettuale di destra Veneziani Lo scrittore | Dal governo solo fuffa
È scontro tra il ministro della Cultura Alessandro Giuli e lo scrittore Marcello Veneziani. La critica dell'intellettuale di destra nei confronti del governo, che nei scorsi aveva definito "mediocre", non è piaciuta a Giuli. "Nemichettista e pieno di rimpianto", ha replicato il ministro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
