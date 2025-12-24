Il Liceo Linguistico Falcone di Bergamo su RaiUno

Sabato 27 dicembre 2025 alle 10.10 il Liceo Linguistico “Giovanni Falcone” di Bergamo sarà protagonista su RaiUno con un ampio servizio in onda nella trasmissione “Uno Mattina in famiglia” nello spazio dedicato ai giovani adolescenti “La scuola dopo le lezioni”. La troupe ha fatto visita al Liceo bergamasco nella sede di via Dunant, effettuando riprese e interviste a diversi studenti, docenti e alla dirigente scolastica Gloria Farisé durante speciali attività scolastiche pomeridiane: il coro d’Istituto, il gioco degli scacchi e l’attività teatrale in lingua inglese. La conduzione delle interviste è dello psicologo e psicoterapeuta Stefano Pieri, in arte “Lo Psicologo della Strada”, mentre la regia viene curata da Andrea Rispoli, in grado di far risaltare al meglio le location e ogni attività. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

