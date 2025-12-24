I Club Acat offrono un supporto concreto per chi desidera affrontare le dipendenze, facilitando il percorso di uscita attraverso i loro Gruppi di sostegno. L’approccio si basa sulla comprensione e sul rispetto, evitando etichette come “dipendenti” e privilegiando un linguaggio che valorizza la dignità di ogni individuo. Un ambiente sobrio e professionale che favorisce il recupero e la ripresa della propria vita.

"Sarebbe giusto non utilizzare la parola ‘dipendenti’ per indicare le persone che hanno problemi di dipendenze". E’ quanto dice Giuseppe Corlito (nella foto), Dipartimento di Salute mentale dellaAsl, tra i promotori dei club Acat. "La parola dipendenza non ha più valore – prosegue Corlito – ed è potenzialmente offensiva per le persone che la ricevono. Di solito una dipendenza la chiamo il paradiso delle ciliegie: una ciliegia tira l’altra indipendentemente dalle conseguenze negative. Ma smetteere è possibile e lo si può fare attraverso un gruppo. Bisogna introdurre un altro stile di vita sano, meglio dire ’sostenibile’ dal punto di vita sociale e familiare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il lavoro dei Club Acat: "Attraverso i Gruppi è più facile uscirne"

