Il latitante Adinolfi arrestato a Napoli Era tra i 100 più pericolosi
I Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno arrestato Ciro Adinolfi. Era inserito nell’elenco dei primi 100 latitanti più pericolosi del ministero dell’Interno. Era destinatario di un ordine di carcerazione per una una pena residua di 8 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione. I reati a lui ascritti sono quelli di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e corruzione. Lo hanno trovato all’interno di un nascondiglio in muratura ricavato all’interno di un appartamento sottoposto a perquisizione. Ciro Adinolfi dietro un termosifone. Dopo tre anni di latitanza, Ciro Adinolfi è stato arrestato. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Leggi anche: Arrestato il super latitante Ciro Andolfi, tra i 100 uomini più pericolosi. Era nascosto in un bunker a Napoli
Leggi anche: Barra, arrestato il latitante Ciro Andolfi: era tra i 100 più pericolosi
Arrestato Ciro Adinolfi: era tra i 100 latitanti più pericolosi - - Quotidiano di; Napoli, arrestato il superlatitante Ciro Adinolfi: scoperto dai carabinieri in un nascondiglio; Napoli, catturato a Barra il latitante Ciro Andolfi: si nascondeva dietro un termosifone; Arrestato Ciro Andolfi è uno dei 100 latitanti più pericolosi.
Camorra, arrestato latitante Ciro Andolfi dopo 3 anni in fuga: nascosto dietro termosifone - Leggi su Sky TG24 l'articolo Camorra, arrestato latitante Ciro Andolfi dopo 3 anni in fuga: nascosto dietro termosifone ... tg24.sky.it
Camorra, arrestato Ciro Adinolfi: era nella lista dei 100 latitanti più pericolosi - I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli hanno rintracciato ed eseguito un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appe ... affaritaliani.it
Arrestato Ciro Adinolfi: era tra i 100 latitanti più pericolosi - Per delega del Procuratore della Repubblica Distrettuale di Napoli, si comunica che i Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno rintracciato ed eseguito un provvedimento di esecuzione di pe ... napolivillage.com
I Carabinieri hanno scovato in un nascondiglio nel quartiere Barra a Napoli il latitante Ciro Adinolfi, era tra i 100 più pericolosi d'Italia - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.