I Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno arrestato Ciro Adinolfi. Era inserito nell’elenco dei primi 100 latitanti più pericolosi del ministero dell’Interno. Era destinatario di un ordine di carcerazione per una una pena residua di 8 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione. I reati a lui ascritti sono quelli di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e corruzione. Lo hanno trovato all’interno di un nascondiglio in muratura ricavato all’interno di un appartamento sottoposto a perquisizione. Ciro Adinolfi dietro un termosifone. Dopo tre anni di latitanza, Ciro Adinolfi è stato arrestato. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Il latitante Adinolfi arrestato a Napoli. Era tra i 100 più pericolosi

Leggi anche: Arrestato il super latitante Ciro Andolfi, tra i 100 uomini più pericolosi. Era nascosto in un bunker a Napoli

Leggi anche: Barra, arrestato il latitante Ciro Andolfi: era tra i 100 più pericolosi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Arrestato Ciro Adinolfi: era tra i 100 latitanti più pericolosi - - Quotidiano di; Napoli, arrestato il superlatitante Ciro Adinolfi: scoperto dai carabinieri in un nascondiglio; Napoli, catturato a Barra il latitante Ciro Andolfi: si nascondeva dietro un termosifone; Arrestato Ciro Andolfi è uno dei 100 latitanti più pericolosi.

Camorra, arrestato latitante Ciro Andolfi dopo 3 anni in fuga: nascosto dietro termosifone - Leggi su Sky TG24 l'articolo Camorra, arrestato latitante Ciro Andolfi dopo 3 anni in fuga: nascosto dietro termosifone ... tg24.sky.it