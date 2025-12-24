Il latitante Adinolfi arrestato a Napoli Era tra i 100 più pericolosi

I Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno arrestato Ciro Adinolfi. Era inserito nell’elenco dei primi 100 latitanti più pericolosi del ministero dell’Interno. Era destinatario di un ordine di carcerazione per una una pena residua di 8 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione. I reati a lui ascritti sono quelli di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e corruzione. Lo hanno trovato all’interno di un nascondiglio in muratura ricavato all’interno di un appartamento sottoposto a perquisizione. Ciro Adinolfi dietro un termosifone. Dopo tre anni di latitanza, Ciro Adinolfi è stato arrestato. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

