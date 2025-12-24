Il Kinder College è salvo Trasloco alle Maestre Pie

Il Kinder College International School trova una nuova sede presso le Maestre Pie, che hanno accolto l’istituto dopo lo sfratto dai Frati Minori dell’Osservanza. Questa soluzione garantisce continuità e stabilità all’educazione offerta, proseguendo un percorso di oltre quattro decenni. La collaborazione tra le due realtà rappresenta un passo importante per la scuola e per la comunità scolastica, assicurando un futuro sereno e duraturo.

Le Maestre Pie salvano la Kinder College International School. L'istituto di via Montello, o meglio l'Ordine delle Maestre Pie, offre un tetto al Kinder College sfrattato, in modo secco e dopo quattro decenni, dai Frati Minori dell'Osservanza. Da via dell'Osservanza a via Montello, da una delle zone più affascinanti della collina cittadina al cuore di quello che un tempo si chiamava quartiere Saffi, nel quadrante Ovest: elementare e media, infatti, dal 7 gennaio, al rientro delle vacanze natalizie, non si arrampicheranno più sui colli, ma varcheranno il portone di via Montello 42 dove dal 1930 abitano materna, elementare e media delle Maestre Pie.

