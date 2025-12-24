Il giudice sportivo di serie D Quattro turni a un giocatore dell’UniPomezia
Le decisioni del giudice sporti in serie D. Tecnici Sei gare: Gualano (staff tecnico del Termoli): "in quanto – si legge nella motivazione – ha rivolto al termine della partita bespressioni offensive al direttore di gara, reiterando la condotta alla notifica del provvedimento disciplinare mentre tentava il contatto fisico con l’arbitro". Una gara: Savini (Recanatese) "Per espressione offensiva e minacciosa ad un tesserato della squadra avversaria"; Maurizi (Ancona): "Per proteste verso l’arbitro". Giocatori Quattro gare: Okoje (UniPomezia): "Per avere rivolto – è la motivazione per il provvedimento – espressioni offensive e irriguardose all’indirizzo di un assistente arbitrale". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
