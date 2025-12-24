Il gioco gratis dell’Epic Games Store del 24 dicembre è ora disponibile ecco il link per scaricarlo

Il regalo del 24 dicembre dell’ Epic Games Store è ora disponibile e porta con sé un’esperienza horror di alto livello. Ebbene sì, per la vigilia di Natale Epic ha deciso di regalare The Callisto Protocol, survival horror firmato dal creatore di Dead Space. Un titolo intenso, narrativo e visivamente ambizioso, riscattabile gratuitamente per un periodo limitato. Basta un account Epic Games per aggiungerlo alla propria libreria. Un’occasione importante, soprattutto per chi ama l’horror fantascientifico. Il gioco gratuito di oggi su Epic Games Store è dunque The Callisto Protocol, scaricabile senza costi aggiuntivi direttamente dalla pagina ufficiale del negozio digitale: una volta effettuato l’accesso, è sufficiente cliccare su “Ottieni” per riscattarlo e conservarlo per sempre nella propria libreria. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Il gioco gratis dell’Epic Games Store del 24 dicembre è ora disponibile, ecco il link per scaricarlo Leggi anche: Il gioco gratis dell’Epic Games Store del 20 dicembre è ora disponibile, ecco il link per scaricarlo Leggi anche: Il gioco gratis dell’Epic Games Store del 22 dicembre è ora disponibile, ecco il link per scaricarlo Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il gioco gratis dell’Epic Games Store del 22 dicembre è ora disponibile ecco il link per scaricarlo; Il gioco gratis dell’Epic Games Store del 20 dicembre è ora disponibile ecco il link per scaricarlo. Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 22 dicembre è svelato e disponibile, ma solo per alcune ore - natalizio, Epic Games Store ha lanciato un altro gioco gratis disponibile per 24 ore sul proprio sito, vediamo dunque di cosa si tratta. msn.com

Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 21 dicembre è disponibile e ha il 98% di recensioni positive - Puntuale come un orologio svizzero, Epic Games Store ha reso disponibile un nuovo gioco gratuito per oggi 21 dicembre, da riscattare subito. msn.com

Epic Games Store regala di nuovo una valanga di giochi gratis a Natale: orari, titoli e leak sono attendibili? - Epic Games Store torna a Natale con giochi gratis ogni giorno: orari ufficiali, titoli confermati, Jotunnslayer e leak come Red Dead Redemption 2. icrewplay.com

L'Epic Games Store svela il gioco gratis del 23 dicembre: è un noto e apprezzato metroidvania x.com

Su Steam è puoi riscattare gratuitamente un gioco platform con protagonista una banana che metterà a dura prova le tua abilità. https://www.everyeye.it/notizie/giochi-gratis-pc-e-platform-difficilissimo-regalo-steam-riscattalo-subito-849484.htmlutm_mediu - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.