Il geriatra per controllare la salute in età avanzata

Presso Habilita Zingonia, nel reparto di Riabilitazione Neuromotoria, è disponibile un medico geriatra. La presenza del geriatra permette di monitorare e gestire efficacemente la salute degli anziani, affrontando le specificità legate all’età avanzata. Un approccio dedicato e professionale per garantire il benessere e la qualità di vita delle persone anziane in un contesto di cura e attenzione.

In Habilita Zingonia nel reparto di Riabilitazione Neuromotoria è presente un medico geriatra, la Dr.ssa Eleonora Locatelli che svolge anche attività ambulatoriale sia a Zingonia che in Habilita Medical a Brembate Sopra. Abbiamo colto l’occasione per parlare con lei in merito a quali siano i soggetti che solitamente si rivolgono al geriatra. “La Geriatria e Gerontologia – spiega la Dr.ssa Locatelli – è una branca della Medicina Interna, nata negli ultimi anni e ancora poco conosciuta, specifica inizialmente per le persone over 65, ma poiché con il passare del tempo la qualità e l’aspettativa di vita si sono alzate, non si parla più di persone anziane con almeno 65 anni, ma dai 75 anni in poi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Gestione dell'ipertensione oltre i 75 anni ?