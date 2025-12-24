Il Galatasaray vuole Calhanoglu Inter chiara | Ecco quanto ci dovete offrire

Il Galatasaray non ha mai davvero smesso di pensare a Hakan Calhanoglu e sarebbe pronto a tornare alla carica nella prossima estate. A rilanciare lo scenario è Türkiye Gazetesi, secondo cui il club di Istanbul starebbe pianificando un nuovo tentativo concreto al termine della stagione. Dopo i rumors circolati già nell’ultima finestra di mercato, la dirigenza giallorossa valuterebbe l’apertura di un dialogo diretto con il centrocampista, forte anche del gradimento personale del giocatore verso un ritorno in patria. Un’operazione che, però, dipenderà da diversi fattori: dal costo del cartellino alle condizioni contrattuali, considerando che l’attuale accordo di Calhanoglu con l’Inter è valido fino a giugno 2027. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

