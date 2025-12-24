Los Angeles, 24 dicembre 2025 – La sera della vigilia di Natale arriva puntualissimo in tv ‘ Una poltrona per due ’, uno dei film culto della stagione delle feste. La pellicola, diretta da John Landis, uscita nel 1983, ha come protagonisti Dan Aykroyd ed Eddie Murphy che interpretano rispettivamente un agente di cambio e un senzatetto che si troveranno l’uno nei panni dell’altro a causa di una scommessa di due facoltosi banchieri. Il film, che ha appassionato intere generazioni e continua a divertirci ogni anno a Natale, andrà in onda – per il ventottesimo anno consecutivo – la sera del 24 dicembre su Italia 1 a partire dalle ore 21:30. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il finale di ‘Una poltrona per due’ ri-spiegato: da 28 anni è il rompicapo della vigilia di Natale

Leggi anche: Perché Una poltrona per due va in onda ogni anno alla Vigilia di Natale e qual è la spiegazione del finale

Leggi anche: Perché Italia 1 trasmette sempre Una Poltrona per Due la sera della Vigilia

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

«Una poltrona per due» appuntamento fisso di Natale: la spiegazione del finale per fare bella figura. Leggi l'articolo qui... - facebook.com facebook