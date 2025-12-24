IL FEDERATORE - Soros chiama e la sinistra risponde | le donazioni che uniscono il campo largo

Nel rissoso, diviso e diseguale "campo largo" della sinistra c'è almeno una cosa che sembra unire tra loro i partiti che-qui il condizionale è d'obbligo - dovrebbero farne parte. Ed è la presenza sullo sfondo, più meno diretta, più o meno palese, della rete internazionale riconducibile al magnate ungherese George Soros alla sua fondazione Open Society. Una rete enorme, internazionale, ricchissima; un vero sistema, economico anzitutto, ma anche valoriale, capace di plasmare la politica progressista mondiale, compresa quella italiana. Per capire come questo è avvenuto- e continua ad avvenire -basta applicare il vecchio adagio del «follow the money»: la fondazione e sopratutto le sue numerosi propaggini (associazioni, fondazioni e ong legate alla casa madre), finanziano partiti e politici di sinistra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

