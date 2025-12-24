Il tedesco era in vacanza con la moglie in Montenegro. Sono caduti da un’altezza di 70 metri. La moglie è stata raggiunta dai soccorsi solo dopo diverse ore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il dramma del calciatore Sebastian Hertner: morto precipitando dalla seggiovia

