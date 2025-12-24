Il disarmo di Hezbollah completato solo nel sud del Libano Sforata la deadline Usa | il Partito di Dio ha ancora il suo arsenale a nord del Litani

La fine dell’anno si avvicina e così anche l’impossibile scadenza avanzata dagli Stati Uniti per il disarmo del gruppo armato e partito politico Hezbollah, in Libano. Da mesi il Paese vive in uno stato né di guerra né di pace ed è oggetto di crescenti pressioni da parte di Washington e, in maniera diretta attraverso l’escalation di bombardamenti, da parte di Israele. Per analizzare lo stato del disarmo bisogna prendere in considerazione diversi fattori, tra cui l’accordo di cessate il fuoco raggiunto tra Libano e Israele a fine novembre 2024 per mettere fine agli attacchi contenuti inizialmente perlopiù nel sud del Libano e alla successiva escalation israeliana su larga scala. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

