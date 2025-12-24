Il difficile Natale degli invisibili Firenze scappa e non dà spiccioli | Ho solo un euro niente panino

A Firenze, il Natale si presenta con atmosfere di disillusione e invisibilità. Le persone senza dimora incontrano indifferenza, spesso venendo respinte o ignorate, come nel caso di chi chiede un euro e riceve solo un sorriso. Un quadro di difficoltà che rivela le sfide di chi vive ai margini della città, dove la solidarietà sembra rarefarsi nel clima festivo.

Firenze, 24 dicembre 2025 – “Chi sei? Sei polizia?”. Poi fa capolino dal cappuccio nero, allarga perfino un mezzo sorriso. Arrotola il tabacco, ma non trova l’accendino. Ci dice anche il suo nome però è un incastro di consonanti dure e ruvide come le pietre dove ha dormito stanotte, quelle del selciato della Santissima Annunziata. È ucraina, così dice. Giovanissima. Cerca soldi per tornare a casa ma, stringe le spalle, non ha uno spicciolo e la sua casa oggi sono questi due metri quadri ricavati sotto una tenda bianca bucherellata e aperta ai lati, attaccata con lo scotch alle mura della Loggia dei Servi di Maria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

