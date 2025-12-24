' Il delfino e l' àncora' escono le esplorazioni letterarie di Elena Gurrieri

Firenze, 24 dicembre 2025 - Guidare una biblioteca, stare alla regia dell’inventario, rintracciare e classificare i documenti più antichi e acquisirne di nuovi, è un lavoro simile a quello del filologo ed entrambi i mestieri sono imparentati con quello dell’investigatore. Guidando la biblioteca del seminario maggiore di Firenze, l’italianista Elena Gurrieri ha sviluppato questa tecnica, facendo emergere ad esempio l’unicità del Codice di Bartolomeo Rustici, orafo fiorentino pellegrino in Terra Santa pochi anni prima della scoperta dell’America (di rilievo il lavoro di valorizzazione condotto insieme a Cristina Acidini), la preziosità di antichi manuali di geografia che presentano mappe disegnate con tecniche che oggi definiremmo pop-up, le cinquecentine di Aldo Manuzio (ne ha catalogate circa 2500), il cui simbolo-logo tipografico Elena Gurrieri ha scelto per il suo nuovo libro, ‘Il delfino e l’àncora’, edito da ‘Il Ponte’, che raccoglie 27 anni di esplorazioni nella letteratura contemporanea sia in prosa che in poesia (diventati articoli pubblicati in rivista), dal 1997 al 2024: il delfino si immerge alla ricerca di ciò che vale e morde l’àncora, segno di solidità e fermezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

