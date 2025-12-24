il curioso ritorno di fiamma degli investitori per i giornali italiani

Recentemente, gli investitori mostrano un rinnovato interesse per i giornali italiani, in un contesto di cambiamenti nel settore editoriale. Durante il tradizionale brindisi natalizio del Corriere della Sera, Urbano Cairo ha sottolineato come i prossimi dieci anni saranno caratterizzati da sfide significative. Questi segnali indicano un ripensamento delle strategie e un possibile ritorno di attenzione degli investitori verso le testate italiane in un mercato in evoluzione.

Qualche giorno fa, al tradizionale brindisi di Natale per i giornalisti del Corriere della Sera, nel pieno del tourbillon della cessione di Gedi e dell’ingresso di Leonardo Maria Del Vecchio nel Giornale, Urbano Cairo ha detto che «i prossimi dieci anni saranno sfidanti». E che per il Corriere la sfida è e sarà quella dell’intelligenza artificiale. Come a dire: «Io guardo avanti». Cosa fanno gli altri non mi interessa, pensiamo al futuro. Eppure in queste ultime settimane del 2025 – nel desolante panorama dei quotidiani nazionali, che perdono mediamente il 9-10 per cento di copie su base annua – l’editoria tradizionale è tornata al centro dell’attenzione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

