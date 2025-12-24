La Croce Rossa Italiana rinnova il suo impegno nel supporto alle comunità colpite da calamità naturali, come le recenti alluvioni. Attraverso iniziative concrete, come la distribuzione di buoni spesa agli alluvionati, si propone di offrire un aiuto reale e immediato a chi ne ha bisogno. Un gesto semplice, ma fondamentale, per contribuire a ricostruire la stabilità e la dignità delle persone coinvolte.

La Croce Rossa Italiana conferma il proprio impegno a sostegno alle comunità. È un impegno quotidiano, che viene reso ancora più evidente quando accadono eventi distruttivi. È stato consegnato dal presidente del comitato bolognese di Croce Rossa Italiana, Marco Gamberini, un simbolico assegno di 16mila euro ai sindaci dei Comuni di Loiano, Monterenzio, Pianoro e Monghidoro. Un aiuto concreto alle famiglie bisognose colpite dalla alluvione dell’anno scorso, un evento che ha messo a dura prova interi territori. I criteri di assegnazione e le stesse assegnazioni delle risorse sono gestite dai servizi sociali dei singoli Comuni, incaricati di identificare le famiglie che più ne hanno necessità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il cuore della Croce Rossa. Buoni spesa agli alluvionati

