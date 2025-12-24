Il comparto chimico toscano vola

Il settore chimico toscano ha annunciato la pubblicazione della XXVI edizione del bilancio di sostenibilità. Questo rapporto, redatto volontariamente da venti aziende distribuite nelle sei province della regione, fornisce una panoramica trasparente sulle pratiche e sui risultati raggiunti in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. La rendicontazione rappresenta un elemento importante per comprendere l’impegno del comparto nel miglioramento continuo e nella responsabilità verso il territorio.

Il comparto chimico toscano ha presentato la XXVI edizione del bilancio di sostenibilità. Una rendicontazione che coinvolge, volontariamente, 20 aziende presenti in sei province della Toscana. Una buona pratica di trasparenza, misurazione degli impatti e dialogo con il territorio, capace di fare da modello per altri comparti produttivi. Una narrazione concreta del valore che le imprese che aderiscono alla redazione del bilancio generano sul territorio: lavoro stabile, investimenti, sicurezza, innovazione e attenzione all'ambiente. Dai dati emerge, infatti, come le aziende del comparto adottino in larga parte sistemi certificati a presidio di qualità, ambiente, salute e sicurezza: l'85% di loro possiede la certificazione qualità.

Comparto chimica Toscana investe 156 milioni in sostenibilità - Gli investimenti delle 27 industrie chimiche toscane aderenti al bilancio di sostenibilità del Comparto Chimico di Confindustria Toscana sono cresciuti del +2,2% rispetto al 2022 a oltre 156 milioni ... ansa.it

Comparto chimico. Più investimenti per la sostenibilità - Si traducono in investimenti per oltre 156 milioni di euro gli impegni presi per lo sviluppo sostenibile nel 2023 dalle... lanazione.it

