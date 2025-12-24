Il comandante Lavigna e l’iniziativa ‘Regalo sospeso’ illuminano il Natale dell’Ausl di Imola

Imola (Bologna), 24 dicembre 2025 – Anche questo Natale si accende di gentilezza grazie all’iniziativa “#regalosospeso-Un gioco per un Sorriso”, promossa dallo storico negozio di giocattoli ‘La Cicogna’ e resa possibile dalla straordinaria generosità dei suoi clienti. Un gesto semplice per i più piccoli. Un gesto semplice, ma capace di trasformarsi in un abbraccio collettivo per i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria e Nido e per quelli seguiti dalla Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’Ausl di Imola. Così Mauro e Silvana, titolari de ‘La Cicogna’, hanno consegnato in direzione generale i tanti doni raccolti nelle ultime settimane: giochi, pupazzi, libri e costruzioni che porteranno un momento di gioia e leggerezza ai piccoli pazienti proprio nei giorni più speciali dell’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

