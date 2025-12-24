Il clan vuole i posti al concerto di Geolier | estorsione al manager
Le mani del clan Licciardi sul concerto di Geolier. È quanto emerge da un'indagine della Direzione distrettuale antimafia di Roma le cui carte sono state passate, per competenza, a quella napoletana. Il clan avrebbe preteso posti vip all'esibizione del cantante napoletano e avrebbe attuato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Il clan Licciardi vuole i posti vip al concerto di Geolier: estorsione al manager del rapper napoletano
Leggi anche: Voto di scambio ed estorsione a Latina: c'è anche un affiliato al clan Licciardi
Il clan Licciardi vuole i posti vip al concerto di Geolier: estorsione al manager del rapper napoletano - Il particolare emerge dagli atti sul blitz che, una settimana fa, ha portato a 5 arresti a Terracina e ha svelato gli interessi del clan Licciardi sul ... fanpage.it
Il destino del bambino è segnato. Ma dagli uomini, non da Dio. Il clan vuole riprendere in mano la situazione bizzarra in cui Elisabetta e Zaccaria si sono venuti a trovare. Una nascita miracolosa, certo, ma in realtà non si sa bene come siano andate le cose, vi - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.