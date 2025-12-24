Il clan Licciardi vuole i posti vip al concerto di Geolier | estorsione al manager del rapper napoletano
Il particolare emerge dagli atti sul blitz che, una settimana fa, ha portato a 5 arresti a Terracina e ha svelato gli interessi del clan Licciardi sul territorio. Secondo gli inquirenti, il clan avrebbe preteso 14 posti vip gratis al concerto di Geolier, esercitando pressioni sul manager del cantante. 🔗 Leggi su Fanpage.it
