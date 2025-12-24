Il particolare emerge dagli atti sul blitz che, una settimana fa, ha portato a 5 arresti a Terracina e ha svelato gli interessi del clan Licciardi sul territorio. Secondo gli inquirenti, il clan avrebbe preteso 14 posti vip gratis al concerto di Geolier, esercitando pressioni sul manager del cantante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Voto di scambio ed estorsione a Latina: c'è anche un affiliato al clan Licciardi

Leggi anche: Geolier e Alessandro Daniele (figlio di Pino) raccontano il brano "Tutto è possibile", che dà titolo al quarto album del rapper

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Da Secondigliano a Terracina, le mani del clan Licciardi nel basso Lazio: indagata la sorella dello storico boss Gennaro, arrestato il marito; PORTA NAPOLETANA A TERRACINA, IL CLAN LICCIARDI E MINALE INSIEME PER LE ASTE GIUDIZIARIE; Voto di scambio ed estorsione a Latina: c'è anche un affiliato al clan Licciardi; Voto di scambio ed estorsione: arresti in Lazio e Campania. Fermato un affiliato del clan Ricciardi.

Il clan Licciardi vuole i posti vip al concerto di Geolier: estorsione al manager del rapper napoletano - Il particolare emerge dagli atti sul blitz che, una settimana fa, ha portato a 5 arresti a Terracina e ha svelato gli interessi del clan Licciardi sul ... fanpage.it