Il circolo Mario Mieli e il sostegno queer ai senza dimora di Roma

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche il circolo di cultura omosessuale “Mario Mieli” ha deciso di dedicarsi ai più fragili della città. Lo scorso sabato 20 dicembre, infatti, le volontarie e i volontari hanno effettuato il primo “Giro Rainbow” in zona stazione Termini. La comunità Lgbt+ per i senza dimoraUn'iniziativa, come. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Emergenza freddo, il Comune attiva il Piano operativo: accoglienza, sostegno agli anziani e kit per i senza dimora

Leggi anche: C’è un municipio di Roma che ha raggiunto i 50 posti letto per senza dimora, senza i fondi Pnrr

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Paola Iezzi testimonial della Giornata Mondiale contro Aids-Hiv: la campagna del Circolo Mario Mieli - La Iezzi: “Dal 2021 al 2023 si è osservato un aumento progressivo di nuove diagnosi di infezioni da HIV. affaritaliani.it

Circolo Mario Mieli, 'a Budapest sfileremo comunque - 'Domani sfileremo al Pride di Budapest, dopo le dichiarazioni di Orban non arretriamo di un millimetro'. quotidiano.net

Circolo Mario Mieli dice che la Santa Sede chiude a comunità LGBTQIA+ - "La famiglia è dove ci sono amore, responsabilità e cura, non solo dove c'è tradizione": lo ha dichiarato Mario Colamarino, Presidente del Circolo di Cultura Omosessuale ... notizie.tiscali.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.