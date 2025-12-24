Il caso Thierry Breton scuote l' UE | negato il visto per gli Stati Uniti all' ex Commissario Europeo per il Mercato Interno che si era schierato contro Elon Musk
Thierry Breton ha contribuito alla stesura del Digital Services Act, una delle peggiori normative partorite dall'Unione Europea “Thierry Breton è un attivista radicale”: con questa motivazione, gli Stati Uniti gli hanno negato il diritto di ingresso. Naturalmente, per tutti i commentatori di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
