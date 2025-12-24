Il caso che coinvolge il sindaco dimissionario di Cervia, Mattia Missiroli, e sua moglie Monica Nocerino, si presenta come una questione delicata. La donna, rappresentata dal suo legale, ha scelto di non commentare le accuse di maltrattamenti e lesioni, limitandosi a mantenere una posizione di neutralità. La vicenda si svolge nel contesto di una separazione, con le autorità che attendono eventuali sviluppi.

Ravenna, 24 dicembre 2025 – In questa vicenda lei non è mai intervenuta lasciando parlare le carte. Monica Nocerino, attraverso il suo legale Giovanni Scudellari, a domanda ha ribadito la sua linea senza entrare nel merito delle accuse di lesioni e maltrattamenti pronunciate verso il marito, l’architetto 44enne sindaco dimissionario di Cervia Mattia Missiroli (Pd) dal quale si sta separando. La lettera integrale del sindaco di Cervia: “Mi dimetto, i miei figli ora hanno bisogno di me” La donna e i verbali della polizia. “La signora - ha precisato l’avvocato - non ritiene opportuno rilasciare alcuna dichiarazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il caso del sindaco dimissionario di Cervia Mattia Missiroli, la moglie: “Presa a calci sul letto e al buio in camera per futili motivi”

Leggi anche: Cervia, il sindaco Mattia Missiroli indagato per maltrattamenti alla moglie

Leggi anche: Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, indagato per maltrattamenti e lesioni sulla moglie

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Accusato di violenze sulla moglie, si dimette il sindaco di Cervia: Sono estraneo, ma devo pensare a difendermi per i miei figli; ULTIM’ORA: Mattia Missiroli si dimette dalla carica di sindaco di Cervia; Terremoto Pd, si dimette il sindaco Missiroli dopo le accuse di maltrattamenti alla moglie.

Cervia, si è dimesso il sindaco Mattia Missiroli: indagini in corso per presunti maltrattamenti alla moglie - Dimesso il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli: indagato per presunti maltrattamenti alla moglie, lascia l’incarico tra polemiche e pressioni politiche. notizie.it