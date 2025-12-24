Come scrive il Financial Times, l’aumento dei prezzi dei biglietti nello sport non è più una semplice questione di caro-stadio, ma il segnale di una trasformazione profonda del modo in cui questo viene concepito, venduto e vissuto. Andare a una partita, soprattutto ai grandi eventi internazionali, sta diventando sempre meno un’abitudine popolare e sempre più un’esperienza di lusso. Quando si parla di “costo crescente dello sport”, non ci si riferisce solo al prezzo nominale dei biglietti ma a un insieme di meccanismi che spingono i prezzi verso l’alto: il dynamic pricing, la rivendita online, la scarsità programmata dei posti migliori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il caro biglietti non c’è solo al Mondiale, lo sport sta diventando ovunque d’élite e i “tifosi” restano tagliati fuori (Financial Times)

