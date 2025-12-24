Il capo di Stato maggiore libico è morto in un incidente aereo in Turchia

Il capo di stato maggiore libico è morto in un incidente aereo dopo il decollo da Ankara martedì, ha dichiarato il primo ministro della Libia, Abdul-Hamid Dbeibah. Il  generale Mohammed Ali Ahmed al-Haddad  stava tornando in Libia da colloqui di alto livello sulla difesa nella capitale turca, incentrati sul rafforzamento della cooperazione militare tra i due Paesi. L’aereo, un business jet Dassault Falcon 50, ha avuto un malfunzionamento tecnico, secondo alcuni funzionari libici. A bordo c’erano anche  altri quattro ufficiali: il capo delle forze di terra libiche, generale Al-Fitouri Ghraibil, il direttore dell’autorità per l’industria militare, generale Mahmoud Al-Qatawi, il consigliere del capo di stato maggiore, Mohammed Al-Asawi Diab, e il fotografo militare, Mohammed Omar Ahmed Mahjoub, oltre a tre membri dell’equipaggio Il ministro della Giustizia turco Yilmaz Tunc ha annunciato l’apertura di  un’indagine giudiziaria  in merito allo schianto del jet privato in cui viaggiavano i militari libici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

