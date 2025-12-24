Il capo dell’esercito libico è morto in un incidente aereo in Turchia

Il capo dell’esercito libico, Mohammed al-Haddad, è morto in un incidente aereo avvenuto in Turchia. Il jet Falcon 50, che trasportava una delegazione militare, si è schiantato sulla collina di Selamalmaz, vicino ad Ankara. L’incidente ha coinvolto cinque persone e ha suscitato attenzione internazionale per le implicazioni sulla stabilità militare in Libia.

Il jet privato Falcon 50, che trasportava una delegazione militare libica di cinque persone tra cui il capo di Stato maggiore libico Mohammed al-Haddad, si è schiantato sulla collina di Selamalmaz, a 2 chilometri a sud del villaggio di Kesikkavak, nel distretto di Haymana, nei pressi di Ankara. Il primo ministro Abdulhamid Dbeibah, a capo del governo che controlla la Libia occidentale, ha confermato che il generale è morto nell'incidente. Al Haddad era in Turchia per una visita ufficiale, durante la quale aveva incontrato il capo dell'esercito turco Selcuk Bayraktaroglu e il ministro della Difesa Yasar Guler.

