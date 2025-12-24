Il capitano è morto Tragico incidente il campione muore il giorno della vigilia di Natale

Lutto nel calcio, una notizia arrivata come un colpo improvviso e che in poche ore ha attraversato confini e campionati, lasciando sgomenti tifosi, compagni di squadra e addetti ai lavori. Un giovane calciatore, capitano della sua squadra e punto di riferimento nello spogliatoio, ha perso la vita durante una vacanza in montagna, trasformando quello che doveva essere un periodo di riposo in una tragedia senza appello. >> “Sapete che Alfonso.”. Marina Berlusconi interviene, poi tutti si accorgono di quel dettaglio: cosa salta fuori Il primo annuncio è arrivato attraverso i canali social del club, con un messaggio carico di dolore e incredulità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Tragico lutto nello sport, il campione muore a soli 39 anni

Leggi anche: Tragico incidente, il calciatore della Serie A investe disabile: morto sul colpo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Dramma in Montenegro: si stacca la seggiovia, muore il calciatore tedesco Hertner Lutto nel calcio tedesco. Il calciatore Sebastian Hertner è morto in un incidente in montagna a 34 anni. "È con grande tristezza che annunciamo che il nostro capitano Sebasti - facebook.com facebook