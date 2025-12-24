Il canto di Natale di Topolino | 10 curiosità sul classico Disney da vedere e rivedere durante le feste

Di versioni de Il canto di Natale ne esistono a decine, ma quella con Topolino resta un rito irrinunciabile delle feste. L'unico vero film che riesce a trasportarci nell'atmosfera natalizia e farci riflettere su chi vogliamo essere. Più del Whamageddon e delle canzoni di Mariah Carey, ciò che rende Natale veramente Natale porta la firma di Walt Disney. Non importa quante volte lo abbiamo già visto, né quante altre trasposizioni del racconto di Charles Dickens esistano: Il canto di Natale di Topolino è uno di quei titoli che non si possono perdere. Ma dietro questo piccolo grande classico dell'animazione si nascondono anche molte curiosità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

