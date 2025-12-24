Il cane gigantesco e il figlio nella foto con Ai e filtri così Alba Parietti ringrazia | Dentro questi pacchi di Natale tanto affetto

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Voglio dedicare questa foto a chi, in un momento delicato come il Natale, ci ha fatto trovare dentro questi pacchi tanto affetto, tanta solidarietà e una partecipazione sincera".Alba Parietti ha voluto condividere con i suoi follower un'immagine creata con l'intelligenza artificiale, a tema. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

Leggi anche: "Innamorati di un cane, ti ripagherà senza domandarsi chi sei": Alba Parietti il grande amore e la paura per il suo cagnolino Venghi

Leggi anche: Franco Oppini, chi è l’ex marito di Alba Parietti e padre del figlio Francesco

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Susanna Paratore, chi è la nuova compagna di Paolo Virzì: la scuola ai Parioli, i figli, l'amato nonno, il cane Ciccio, Capalbio.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.