È tornato, anzi, a dirla meglio, non è mai andato via. I suoi amici gli dedicano l'appellativo che fu di Amintore Fanfani: ecco a voi Vincenzo De Luca, il Rieccolo. Una vita sugli altari: sindaco di Salerno (prima candidatura nel 1993, quando a Palazzo Chigi sedeva Carlo Azeglio Ciampi), fino al 2015; deputato per due legislature; sottosegretario con Enrico Letta; e infine governatore della Campania. E poi, come nel Monopoli, il ritorno alla casella di partenza. Di nuovo candidato sindaco a Salerno in primavera: un risultato che si aggiunge a un ricchissimo palmarès, perla quinta volta. Il ritorno nel capoluogo dove tutto è cominciato è poi l'inizio di un programma ambizioso: accerchiare il suo successore e dettargli l'agenda. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il "campo" è già esploso. Scontro De Luca-Schlein e Fico non trova la giunta

Leggi anche: Scontro a distanza tra Fico e De Luca, il ‘campo largo’ sembra sempre più un ‘campo minato’

Leggi anche: Fico ancora senza giunta un mese dopo la vittoria in Campania: è scontro con De Luca e il Pd

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sky tg24. . Un fuoco d'artificio fuori controllo è esploso sul campo dell'M&T Bank Stadium di Baltimora prima della partita tra i Ravens e i New England Patriots di domenica 21 dicembre. Si vede il proiettile volare sopra la folla e finire sull'erba, mancando di poc - facebook.com facebook