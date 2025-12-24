Il calendario La squadra torna in campo domenica Il 3 gennaio ripresa contro la Pianese
Tecnico e squadra torneranno in campo al Picchio Village domenica 28 dicembre, con una seduta programmata alle 17, per riprendere gli allenamenti che condurranno verso il primo impegno del girone di ritorno. Il gruppo si potrà godere qualche giornata di meritato riposo poi i bianconeri dovranno tornare a pedalare forte in vista della ripresa del campionato che domenica 3 gennaio vedrà l’ Ascoli di scena sul campo della Pianese (avvio programmato alle 14.30). L’appuntamento non sarà dei più agevoli visto che i toscani sono arrivati al giro di boa con una scia di risultati particolarmente confortante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
