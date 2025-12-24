Il Calcit Valdichiana dona un televisore all’emodialisi

Il Calcit Valdichiana ha donato un televisore all’unità di emodialisi, offrendo un momento di sollievo e compagnia ai pazienti durante le sedute. Un gesto semplice ma significativo, volto a migliorare la qualità della permanenza in struttura e a supportare il benessere delle persone che affrontano terapie impegnative. Questa iniziativa testimonia l’attenzione del Calcit alle esigenze di chi si trova in trattamento.

Un gesto concreto di attenzione verso il benessere delle persone che ogni giorno affrontano terapie complesse e impegnative. Al reparto di emodialisi dell' ospedale della Valdichiana Aretina è stato donato un televisore destinato ai pazienti sottoposti al trattamento dialitico, che richiede una permanenza a letto di circa quattro ore per seduta. La donazione è stata resa possibile grazie al costante impegno del Calcit Valdichiana, da sempre al fianco delle strutture sanitarie e dei bisogni delle persone del territorio. Il nuovo dispositivo contribuirà a rendere più confortevole il tempo trascorso in reparto, offrendo un supporto non solo pratico, ma anche umano e psicologico, in un contesto in cui la qualità della permanenza assume un valore rilevante.

Babbo Natale arriva al reparto di Emodialisi dell’ Ospedale Santa Margherita della Fratta con il Calcit Valdichiana. - La benemerita associazione di volontariato ha donata una Tv al reparto di Emodialisi dell’ Ospedale Santa Margherita d ... letruria.it

Ecografo portatile per l’ospedale. Il dono del Calcit - Il Calcit Valdichiana dona un ecografo portatile di ultima generazione all'ospedale Santa Margherita della Fratta, contribuendo così al reparto di nefrologia ed emodialisi. lanazione.it

