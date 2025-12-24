Il buio sospiroso la luce dei sogni.

Negri ono il figlio dell’operatore”. Con questo stringato salvacondotto, l’amico entrava gratis al cinema Centrale. Tra l’ammirazione e l’invidia di noi tutti, che eravamo manco a dirlo spettatori paganti e non imparentati con chi a modo suo faceva del cinema, almeno nella cabina di proiezione. Lassù, nel buio sospiroso. Il padre dell’amico era in effetti, da anni, l’operatore di sala. Il proiezionista. Esserne figlio dava il privilegio della gratuità, cosa non da poco negli anni ruggenti ma non abbienti della nostra adolescenza. Quanto ai film, eravamo in una zona grigia, tra la pellicola non più vietata ai minori di quattordici anni - per raggiunta età - e le non ancora varcate colonne d’Ercole visive dei diciotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

