L’urna dei sorteggi è una sognatrice, e ha regalato al panorama dilettantistico reggiano un accoppiamento suggestivo: nelle semifinali della Coppa Italia Eccellenza "Memorial Dorindo Sanguanini" il BrescelloPiccardo ospiterà l’ Ars et Labor Ferrara, ovvero la Spal, ripartita con questa nomenclatura dalla quinta serie della piramide del calcio italiano. Il club è secondo nel girone B di Eccellenza, con 34 punti e a -2 dalla capolista Mezzolara. L’obiettivo è la risalita nel calcio italiano, visto che il club fino a pochi anni fa era in Serie A. Attesa quindi la tifoseria biancazzurra nel reggiano, e da capire ci sarà l’organizzazione per un possibile ottimo numero di supporters estensi presenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Brescello/Piccardo pesca la blasonata Spal

Leggi anche: Brescello/Piccardo e Vianese agli ottavi

Leggi anche: Suggestiva l’ipotesi di un Brescello che sfida i biancazzurri. Promozione: Sporting a Soliera e Bibbiano-Castellana. Tra le quattro semifinaliste c’è la Spal

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Brescello pirotecnico, il Fabbrico vola e Rolo kappao - Pirotecnico successo della Brescello Piccardo (4) nella seconda giornata della Coppa Italia di Eccellenza. ilrestodelcarlino.it

Brescello/Piccardo e Vianese agli ottavi - È andato in scena ieri sera l’ultimo turno della fase a gironi della Coppa Italia d’Eccellenza, che poi tornerà in scena con la fase a eliminazione diretta a metà novembre. ilrestodelcarlino.it

SPAL - IN COPPA A BRESCELLO Stadio Giovanni Morelli, mercoledì 14 gennaio Il CRER ha comunicato che Ars et Labor Ferrara Calcio giocherà la semifinale di Coppa Emilia sul campo del Brescello Piccardo, gara in programma mercoledì 14 gennaio. L’or - facebook.com facebook