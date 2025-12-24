Il basket sfonda nell’entroterra Quasi 400 per i giocatori della VL

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il legame con il territorio si mantiene frequentandolo, conoscendo i giovani cestisti che coltivano i loro sogni anche lontano dalla costa, incontrando i volti, imparando i nomi delle persone. E’ per questo che la Vuelle porta spesso i suoi giocatori in visita alle varie realtà della provincia, per consolidare i legami e provare a creare anche nuovi bacini di tifosi fuori dalla città di Pesaro. La squadra di quest’anno, fra l’altro, un po’ per i risultati, un po’ per la giovane età (24.7 anni di media) che l’avvicina molto ai ragazzi, sta regalando grandi emozioni ed è percepita come una grande famiglia, unita dalla passione per la pallacanestro alle altre realtà più piccole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il basket sfonda nell8217entroterra quasi 400 per i giocatori della vl

© Ilrestodelcarlino.it - Il basket sfonda nell’entroterra. Quasi 400 per i giocatori della VL

Leggi anche: L'Unicusano Avellino Basket affronta la capolista VL Pesaro

Leggi anche: Verso il match contro VL Pesaro: parla l'assistant coach del Gruppo Lombardi Avellino Basket

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.