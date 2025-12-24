Il 2026 mette il turbo . Dal Rally alla MilleMiglia.

Il Natale è alle porte e con esso l’arrivo di doni interessanti per gli appassionati di motori che potranno vivere manifestazioni importanti sul territorio. In primavera, precisamente il 25 e 26 aprile, si disputerà il Rally di Modena, in un’edizione che vedrà tre competizioni in una, dedicate alle varie tipologie di auto da competizione in base alla propria categoria: storiche fino all’anno 1992, classiche fino al 2000 e moderne. Da notare come la federazione Aci Sport abbia valutato positivamente gli sforzi organizzativi fatti da New Rally Turbomark, in collaborazione con Aci Modena, premiando con validità nazionali tutte e tre le manifestazioni che prenderanno il via in successione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

