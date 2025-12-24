Anche il 2026, così come il 2025, sarà un anno ricco di ponti e festività. Con soli 8 giorni di ferie, infatti, sarà possibile fare 31 giorni di vacanza. Si inizia subito con Capodanno e l’Epifania. Il 1° gennaio, che è festa infatti, cade di giovedì mentre l’Epifania sarà di martedì. Questo significa che con appena due giorni di ferie, venerdì 2 e lunedì 5 gennaio, si potranno fare sei giorni di vacanza. La festività successiva è quella di Pasqua e Pasquetta che quest’anno cade rispettivamente il 5 e 6 aprile. Con due giorni di ferie, quindi, se ne potranno ricavare quattro di vacanza. Se la Festa della Liberazione, il 25 aprile, viene di sabato va certamente meglio con quella dei Lavoratori (1° maggio) che nel 2026 cade di lunedì permettendo, dunque, tre giorni di vacanza. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il 2026 è l’anno dei ponti: ecco come fare 31 giorni di vacanza con 8 di ferie

