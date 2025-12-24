Di seguito un’analisi firmata Footmercato, che ripercorre l’incredibile trasformazione di Scott McTominay: da esubero del Manchester United a protagonista assoluto a Napoli, fino a diventare uno dei simboli del calcio europeo nel 2025. McTominay, da esubero a eroe popolare: i dettagli. Si legge su Footmercato: “Dopo quasi 20 anni trascorsi allo United, dove aveva mostrato il suo potenziale ma faticato a imporsi pienamente sotto la guida di Erik ten Hag, il centrocampista scozzese non era più considerato un elemento centrale della rosa mancuniana. Eppure, la sua ultima stagione al Manchester United era stata solida, con 10 gol segnati e una Fa Cup conquistata, a dimostrazione del suo valore in campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il 2025 è stato l’anno spartiacque della carriera di McTominay: da esubero a eroe popolare

Leggi anche: Verso la capitale della cultura. Il 2026 sarà un anno spartiacque: "In trattative con Popsophia"

Leggi anche: Juventus Women, il bilancio personale di Wälti: «2025 anno più emozionante della mia carriera, grazie per avermi accolto così a Torino» – FOTO

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il 2025 è stato duro ma l’anno prossimo sarà molto peggio | le parole di Meloni ai dipendenti di Chigi – Video.

Il #2025 è stato un anno di profondi cambiamenti per il mondo: dalle progressive crepe nell’alleanza transatlantica al confronto sul fronte (geograficamente) pacifico tra #USA e #Cina, fino alla precaria “pace” in Medio Oriente. Il ritorno sulla scena di Donald # - facebook.com facebook

Il 2025 è stato un anno di sfide, risultati e nuove traiettorie. Rivivi con noi alcuni dei momenti più significativi di questo straordinario anno nello spazio con l’augurio di continuare a puntare lontano verso nuovi orizzonti da esplorare e sfide da vincere. #asi #hig x.com