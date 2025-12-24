Il 2025 di Leao | un nuovo ruolo e un’occasione da non perdere

Milan, Leao con l'arrivo di Massimiliano Allegri ha dovuto cambiare modo di giocare, ma ha un'occasione che non può perdere. L'analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il 2025 di Leao: un nuovo ruolo e un’occasione da non perdere Leggi anche: Verona-Inter, il pronostico: occasione da non perdere per Chivu Leggi anche: Juve, il problema non è Tudor. A gennaio Milinkovic-Savic è un'occasione da non perdere Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Fullkrug, dalla giornata di visite per il Milan a quando sarà ufficiale. Intanto, Allegri ritrova un titolarissimo; Allegri: Gimenez si opera domani. Leao? Vedremo. Füllkrug? Capiremo con il club; Allegri: “Come stanno Leao e Fofana. Napoli arrabbiato, Conte in questi momenti di difficoltà...”; Milan, una buona notizia per Allegri: Leao si è allenato in gruppo. Lavoro personalizzato per Gabbia. Napoli-Milan ai raggi X: chi parte favorito tra Conte e Allegri? Tutti i duelli ruolo per ruolo della semifinale di Supercoppa Italiana - Tutti i duelli ruolo per ruolo della semifinale di Supercoppa Italiana. eurosport.it

Formazioni ufficiali Napoli-Milan di Supercoppa, giocano Gabbia e Lobotka? Le ultime su Lukaku e Leao, dubbio Olivera - Napoli e Milan aprono la Supercoppa Italiana 2025 in Arabia Saudita: mister Conte non avrà ancora Anguissa, mentre Allegri è privo di Gimenez in attacco. goal.com

La Juventus ha il nuovo Leao in casa: il classe 2009 che ha brillato al Mondiale Under 17 - stellina della Juventus: ecco chi è il prossimo crack del Settore Giovanile bianconero La Juventus da diversi anni ... calciomercato.it

FULLKRUG il nuovo 9 LEAO fa gli straordinari #rassegnastampa #Acmilaninside x.com

Milan, Leao verso il rientro. Gimenez vuole rimanere Intanto spunta un nuovo nome #SempreMilan #ACMilan #Milan - facebook.com facebook

