Il 15enne rapinato e preso in ostaggio in corso Buenos Aires a Milano | Ho avuto paura che mi volessero accoltellare

Milano, 24 dicembre 2025 – "Ho avuto tanta paura che mi potessero accoltellare". Lo mette a verbale nella denuncia il 15enne vittima domenica scorsa 21 dicembre di una violenta rapina in zona corso Buenos Aires. Dopo avergli preso indumenti, cintura, cellulare e portafogli, i quattro complici – tre dei quali minorenni – lo hanno costretto ad andare a uno sportello bancomat, minacciandolo di morte per farsi consegnare denaro, che però non era disponibile sulla carta di credito prepagata. La madre del giovane rapinato e sequestrato a Milano: “Passanti indifferenti, nessuno l’ha aiutato. È la ferita più dolorosa” L’aggressione alle 8 di sera . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

