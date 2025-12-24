Arezzo, 24 dicembre 2025 – Ige Gold lancia la campagna “ Il momento è d’oro”, l’oro torna al centro partendo da Arezzo In un contesto economico sempre più incerto, l’oro si conferma uno degli asset più solidi e affidabili. Da questa consapevolezza nasce “Il momento è d’oro”, la nuova campagna di Ige Gold, banco metalli Aretino specializzato in servizi tecnologici legati all’oro da investimento, che sceglie di partire dalle proprie radici, dai cittadini e dal territorio di Arezzo, capitale storica dell’oro e dell’oreficeria. Ige Gold unisce tradizione e innovazione con un obiettivo chiaro: rendere l’oro accessibile, sicuro e gestibile in modo semplice, offrendo servizi unici di custodia professionale e gestione dell’oro fisico, pensati per privati e investitori moderni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

