Ige Gold lancia la campagna Il momento è d’oro
Arezzo, 24 dicembre 2025 – Ige Gold lancia la campagna “ Il momento è d’oro”, l’oro torna al centro partendo da Arezzo In un contesto economico sempre più incerto, l’oro si conferma uno degli asset più solidi e affidabili. Da questa consapevolezza nasce “Il momento è d’oro”, la nuova campagna di Ige Gold, banco metalli Aretino specializzato in servizi tecnologici legati all’oro da investimento, che sceglie di partire dalle proprie radici, dai cittadini e dal territorio di Arezzo, capitale storica dell’oro e dell’oreficeria. Ige Gold unisce tradizione e innovazione con un obiettivo chiaro: rendere l’oro accessibile, sicuro e gestibile in modo semplice, offrendo servizi unici di custodia professionale e gestione dell’oro fisico, pensati per privati e investitori moderni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Arezzo: IGE GOLD lancia la campagna “IL MOMENTO È D’ORO”. L’oro torna al centro partendo da Arezzo; Grosseto: Società partecipate, il Consiglio comunale approva la razionalizzazione periodica. Focus particolare su Grossetofiere spa; Gaiole in Chianti: sconti sull’Imu con l’introduzione del canone concordato.Approvata in Consiglio la modifica del regolamento IMU. Misura pensata per favorire la residenzialità.
