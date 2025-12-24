Idee di bellezza last minute: il set Baylis & Harding Midnight Cherry rappresenta un regalo romantico e raffinato, ideale per condividere lo spirito del Natale. Un pensiero elegante e pratico, perfetto per sorprendere con semplicità e gusto. La sua composizione, curata nei dettagli, offre un’esperienza di benessere immediata, rendendo questo dono un gesto di cura e affetto in occasione delle festività.

Un dono romantico e al tempo stesso perfetto per condividere la magia del Natale è senza dubbio il set Baylis & Harding Midnight Cherry. Il pack riunisce prodotti ideali per la routine quotidiana: crema doccia, latte corpo e bomba da bagno. Pensato anche come regalo elegante, rende felici tutte le donne e avvolge la pelle con un profumo gradevole. Rinfresca piacevolmente, lascia la pelle morbida, vellutata ed elastica e dona comfort e vitalità. Una box, tre sorprese. Il Cofanetto Huile Prodigieuse di Nuxe in formato scoperta con tre prodotti per idratare e valorizzare viso, corpo e capelli. Include Huile Prodigieuse, Huile Prodigieuse Or e Or Florale da 10 ml. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Idee di bellezza... last minute

