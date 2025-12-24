Il Natale è da sempre un periodo in cui la solidarietà e la voglia di aiutare gli altri si fanno più forti, ma questo clima di generosità viene spesso sfruttato dai truffatori online. Negli ultimi giorni, su Facebook e WhatsApp, circolano annunci che promettono un pagamento immediato in cambio di vestiti o oggetti usati. Dietro questa apparente iniziativa di beneficenza, però, si nasconde una truffa studiata per sottrarre dati personali e informazioni bancarie. Gli annunci attraggono le persone con messaggi come: “Hai vestiti, mobili o articoli usati in casa? Non lasciare che occupino spazio! Paghiamo fino a 15€3KG!”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “I tuoi vestiti usati…”: arriva la truffa della falsa beneficenza a Natale: “Attenzione a queste cose!”

Leggi anche: “Paghiamo per i tuoi vestiti usati”: come funziona la truffa della falsa beneficenza a Natale

Leggi anche: Attenzione alla nuova truffa degli abiti: “Offrono vestiti gratis ma poi insistono per avere i soldi”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Tra una corsa ai regali e una cena di festa, lasciati aiutare da chi sa come far brillare ogni tuo capo Lavasecco Sole è pronta a dare freschezza, profumo e cura ai tuoi vestiti più belli! Pensiamo a tutto noi... così tu puoi goderti le magia delle feste in tutto - facebook.com facebook