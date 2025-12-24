I robotaxi di Tesla non si sono smarriti durante il blackout | ecco perché
Nella serata del 23 dicembre 2025, mentre San Francisco si immergeva nel fervore del traffico natalizio, un violento incendio in una sottostazione elettrica della PG&E ha fatto calare il sipario su ampie aree della città, lasciando oltre 130.000 residenti al buio. In questo scenario di caos urbano, con i semafori spenti in quartieri ad alta densità come il Mission District e il Richmond District, la mobilità autonoma ha affrontato il suo esame più brutale. Mentre i servizi di robotaxi concorrenti alzavano bandiera bianca, paralizzati dall'assenza di infrastrutture funzionanti, le Tesla dotate di software Full Self-Driving (Supervised) hanno continuato a solcare le strade senza alcuna interruzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
