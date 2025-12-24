I rimborsi spesa per missioni e trasferte di lavoro non saranno tassati | la novità nella circolare del Fisco

In una circolarel'Agenzia delle Entrate chiarisce che i rimborsi spesa per missioni e trasferte lavorative, anche all’interno di uno stesso Comune, non concorrono alla formazione del reddito imponibile del dipendente. Di conseguenza non saranno tassate. È fondamentale però, che quelle spese siano "documentate e comprovate". Vediamo cosa cambia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Il Documento di finanza pubblica: “Più missioni internazionali”. Giorgetti: “Valutiamo la clausola per aumentare la spesa in difesa” Leggi anche: Dichiarazione dei redditi, i rimborsi per le spese di trasferta e missioni dei dipendenti escono dalla tassazione Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Rimborsi ai dipendenti, le nuove regole sulle spese per trasferte e missioni: ecco quando non vengono tassate; Rimborsi ai dipendenti: spese per trasferte e missioni non vengono tassate. La circolare del Fisco; Spese per trasferte e missioni. Fuori dalla tassazione i rimborsi ai dipendenti. Una circolare illustra le regole; Rimborso spese per trasferte: ecco come funzionano le nuove regole. Rimborsi per spese e trasferte dei dipendenti fuori da tassazione, le novità del Fisco - Leggi su Sky TG24 l'articolo Rimborsi per spese e trasferte dei dipendenti fuori da tassazione, le novità del Fisco ... tg24.sky.it

Agenzia: novità fiscali sui rimborsi ai dipendenti - In queste ore una notizia legata all’agenzia è molto ricercata online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. abruzzonews24.com

Rimborsi ai dipendenti, le nuove regole sulle spese per trasferte e missioni: ecco quando non vengono tassate - Tra i rimborsi non tassabili: le spese di viaggio e trasporto per missioni e trasferte, anche comunali; il rimborso chilometrico per l’uso dell’auto privata e le spese di pedaggio e parcheggio documen ... msn.com

Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per il riconoscimento di contributi a titolo di rimborsi spesa sui costi sostenuti per l’organizzazione degli eventi anno 2024 L’Amministrazione Comunale intende intervenire a sostegno delle associazioni riconosce - facebook.com facebook

Se documentati, rimborsi spese e trasferte sono «fuori tassazione» x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.