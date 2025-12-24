I prezzi sono troppo bassi e le marche tarocche | la Guardia di Finanza sequestra oltre 200 profumi

LORETO – Negli scorsi giorni la Guardia di Finanza della Tenenza di Osimo ha sequestrato a Loreto oltre 200 profumi e prodotti per la cosmesi, contraffatti e pronti per essere messi in commercio durante le festività natalizie.L’operazione è stata portata al termine grazie a una fitta attività. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Leggi anche: La guardia di finanza sequestra oltre 31 mila articoli per Halloween non sicuri Leggi anche: Halloween tarocca: la guardia di finanza sequestra oltre 155mila prodotti contraffatti Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Prezzi degli ortaggi troppo bassi rispetto ai nuovi aumenti dei costi; Bruxelles rafforza il CBAM: inclusi altri 180 prodotti; Tlc in affanno, Labriola: Serve equilibrio tra liberismo e gestione centralizzata; Cdp, case troppo care, per lavoratori servono alloggi a prezzi più bassi. Fucino, gli agricoltori in crisi: “Prezzi troppo bassi, così non copriamo nemmeno le spese” - Nuova intervista nel cuore del Fucino, area agricola simbolo dell’Abruzzo, dove cresce la preoccupazione degli imprenditori ... terremarsicane.it

"Le vendite di indivia aumentano in vista delle festività, ma i prezzi rimangono troppo bassi" - I prezzi sono bassi e, nonostante il crescente interesse in vista delle festività, i cambiamenti sul mercato sono limitati. freshplaza.it

Il prezzo basso che costa troppo: la filiera delle arance e il lavoro invisibile - Su 888 aziende agricole ispezionate, più della metà è irregolare. fivedabliu.it

COMUNICAZIONE IMPORTANTE: Dal 5 NOVEMBRE 2025 sono stati AGGIORNATI i prezzi di numerosi servizi. Avvisiamo la gentile clientela che eventuali volantini ricevuti a casa o in salone riportano prezzi NON PIÙ VALIDI e pertanto da considerarsi obsole - facebook.com facebook

"Gli aumenti dei prezzi del cibo non sono dati né dalla guerra né dal petrolio, ma dal cambiamento climatico: noi abbiamo ferito la Terra e ora la Terra si sta vendicando!" Iginio Massari a #drittoerovescio x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.