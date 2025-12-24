I prezzi sono troppo bassi e le marche tarocche | la Guardia di Finanza sequestra oltre 200 profumi

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LORETO – Negli scorsi giorni la Guardia di Finanza della Tenenza di Osimo ha sequestrato a Loreto oltre 200 profumi e prodotti per la cosmesi, contraffatti e pronti per essere messi in commercio durante le festività natalizie.L’operazione è stata portata al termine grazie a una fitta attività. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Leggi anche: La guardia di finanza sequestra oltre 31 mila articoli per Halloween non sicuri

Leggi anche: Halloween tarocca: la guardia di finanza sequestra oltre 155mila prodotti contraffatti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Prezzi degli ortaggi troppo bassi rispetto ai nuovi aumenti dei costi; Bruxelles rafforza il CBAM: inclusi altri 180 prodotti; Tlc in affanno, Labriola: Serve equilibrio tra liberismo e gestione centralizzata; Cdp, case troppo care, per lavoratori servono alloggi a prezzi più bassi.

prezzi sono troppo bassiFucino, gli agricoltori in crisi: “Prezzi troppo bassi, così non copriamo nemmeno le spese” - Nuova intervista nel cuore del Fucino, area agricola simbolo dell’Abruzzo, dove cresce la preoccupazione degli imprenditori ... terremarsicane.it

prezzi sono troppo bassi"Le vendite di indivia aumentano in vista delle festività, ma i prezzi rimangono troppo bassi" - I prezzi sono bassi e, nonostante il crescente interesse in vista delle festività, i cambiamenti sul mercato sono limitati. freshplaza.it

prezzi sono troppo bassiIl prezzo basso che costa troppo: la filiera delle arance e il lavoro invisibile - Su 888 aziende agricole ispezionate, più della metà è irregolare. fivedabliu.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.