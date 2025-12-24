I nostri auguri all’insegna della speranza Buon Natale gli aggiornamenti continuano online - Il video

IL MESSAGGIO. Una frase di Papa Giovanni XXIII, un video che racconta la vita e ci porta fuori dal giornale, fino in centro a Bergamo alla Capanna che racconta la storia de «L'Eco» ma anche della città.

I nostri auguri di Natale con la preghiera di padre Turoldo che attraversa la guerra e parla al nostro tempo - Scritta durante la Resistenza, l’invocazione “Vieni sempre, Signore” esprime l’attesa di questi giorni come desiderio di pace, speranza e discernimento. famigliacristiana.it

La Russa, un sincero augurio di pace e speranza - "Il Santo Natale è il momento per rivolgere i nostri auguri a chi amiamo ma anche a chi affronta difficoltà e sofferenze, in Italia e nel Mondo segnato ancora da troppe guerre. ansa.it

I nostri auguri di Natale In questi giorni di festa desideriamo ringraziarvi sinceramente per la vicinanza, la fiducia e il sostegno che continuate a dimostrare al nostro lavoro e al mondo degli artigiani. Il Natale è tempo di relazioni, attenzione reciproca e valo - facebook.com facebook

