I miti e le battaglie della sinistra non sono tra i nomi e i fatti del 2025

Nel 2025, i temi e le figure della sinistra sembrano perdere centralità nel panorama politico. Secondo un sondaggio Youtrend, Donald Trump è stato riconosciuto come uomo dell’anno, con particolare apprezzamento per il suo ruolo sulla questione di Gaza. In questo contesto, emerge la crescente difficoltà della sinistra nel mantenere il proprio spazio di rappresentanza e influenza sulla scena internazionale e nazionale.

Sondaggio Youtrend: Donald Trump è l'uomo dell'anno, apprezzato il suo ruolo su Gaza. A.A.A. cercasi sinistra disperatamente. Leader, battaglie, idee, qualsiasi cosa andrebbe bene perché oggi sembra quasi tutto sparito dal radar. Uomini di sinistra o idee di sinistra non incidono in alcun modo nell'agenda politica italiana e mondiale. A sancirlo è Youtrend, agenzia di sondaggi che analizza i trend sociali, politici ed elettorali. Per SkyTg24 ha prodotto un sondaggio che mette in luce personaggi e avvenimenti dell'anno in Italia e nel mondo. Per gli italiani il personaggio dell'anno è prevedibilmente Donald Trump che vince raggiungendo il 30%, a seguirlo ci sono papa Leone XIV (17%), e Zohran Mamdani, nuovo sindaco di New York di estrema sinistra, terzo con appena il 10%.

